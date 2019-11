संजय राउत बोले- अजित पवार कोई बड़े नेता नहीं, राज्यपाल कहें तो हम 10 मिनट में बहुमत साबित कर देंगे

महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच रविवार सुबह शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. मीडिया को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि अजित पवार कोई बड़े नेता नहीं है. अगर राज्यपाल हमें अभी बुलाते हैं तो हम 10 मिनट में बहुमत साबित कर देंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं है, बल्कि भाजपा को डराकर भगा देंगे. राउत ने कहा, 'शरद पवार एक राष्ट्रीय नेता हैं. अगर भाजपा सरकार बनाने की कोशिश कर रही है तो वह सरकार नहीं बना पाएगी. यह भाजपा और अजित पवार का गलत कदम है. 165 विधायक कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के साथ हैं. अजित पवार ने अपनी जिंदगी का सबसे गलत काम किया है, जो इस उम्र में पवार साहब की पीठ में खंजर घोंपा है.'

साथ ही उन्होंने कहा, 'अजित पवार फर्जी कागजात लेकर राजभवन गए और राज्यपाल ने उन कागजातों को स्वीकार भी कर लिया. अगर राज्यपाल हमें आज बहुमत साबित करने के लिए कहते हैं तो हम अभी भी बहुमत साबित कर सकते हैं. 49 एनसीपी विधायक हमारे साथ हैं.'

