महाराष्ट्र का डिप्टी CM पद छोड़ने के बाद चाचा शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंचे अजित पवार

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का पद छोड़ने के बाद देर शाम एनसीपी नेता अजित पवार (Ajit Pawar) अपने चाचा शरद पवार (Sharad Pawar) के घर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे. इससे पहले महाराष्ट्र में जारी सियासी नाटक के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) और डिप्टी सीएम अजित पवार (Ajit Pawar) ने इस्तीफा दे दिया था. दोनों नेताओं का इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश के बाद हुआ. पहले अजित पवार ने इस्तीफा दिया और उसके कुछ समय बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा कर दी और बाद में राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया. इसके बाद कांग्रेस-एनसीपी-शिवसेना ने होटल ट्राइडेंट में बैठक की और उद्धव ठाकरे को अपना नेता चुना. उद्धव ठाकरे एक दिसंबर को शाम पांच बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.



Mumbai: Ajit Pawar arrives at Silver Oak, the residence of NCP Chief Sharad Pawar. #Maharashtrapic.twitter.com/ELMe4tHtLD