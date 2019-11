Maharashtra News: महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे उद्धव ठाकरे, एक दिसंबर को लेंगे शपथ

Maharashtra Govt News: शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे. शिवसेना-कांग्रेस और एनसीपी (Shiv Sena-NCP-Congress) की बैठक में उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नाम का ऐलान किया गया. उद्धव ठाकरे रविवार (1 दिसंबर) को शाम पांच बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इससे पहले महाराष्ट्र में आज सियासी घटनाक्रम तेज़ी से बदला. पहले उप मख्यमंत्री अजित पवार ने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद मुख्यमंत्री फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने भी अपने इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया और राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफ़ा सौंप दिया. इसके बाद मुंबई के होटल ट्राइडेंट में शिवसेना-कांग्रेस और एनसीपी (Shiv Sena-NCP-Congress) ने बैठक की. बैठक में एनसीपी चीफ शरद पवार (Sharad Pawar), शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य और तेजस और उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं. इन सबके अलावा नई सरकार में दो उपमुख्यमंत्री होने की भी खबरें हैं. एनसीपी के जयंत पाटील और कांग्रेस के बाला साहेब थोराट के उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की खबरें हैं. उधर BJP के कालिदास कोलंबर प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं. कल सुबह 8 बजे से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें नए चुने गए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी.



Mumbai: Resolution proposing Uddhav Thackeray's name as the Chief Minister candidate and leader of 'Maha Vikas Aghadi' passed unanimously by all MLAs. NCP chief Sharad Pawar presents him a bouquet.