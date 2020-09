कंगना रनौत ने मुंबई को बताया POK तो सोनू सूद बोले- सलाम करोगे तभी सलामी...

उन्‍होंने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं. मुंबई और महाराष्‍ट्र की हमारी पुलिस सुरक्षा करती है. यदि कोई मुंबई या महाराष्‍ट्र में रहते हुए खुद को असुरक्षित महसूस करता है तो उसे यहां रहने का कोई हक नहीं है.देशमुख का यह बयान 33 साल की कंगना रनौत की ओर से दिए गए बयान में जवाब में आया है. कंगना इस समय हिमाचल में हैं और उन्‍होंने महाराष्‍ट्र और यहां की सत्‍तारूढ़ शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ अपना बयान दोहराया है.

BJP सांसद बोले 'किसी के पिता की जागीर है मुंबई?' तो कंगना ने दिया चैलेंज..

उन्‍होंने ट्वीट करके कहा, कई लोग मुझे मुंबई वापस नहीं आने को लेकर धमकी दे रहे हैं, इसलिए मैंने अब आने वाले सप्‍ताह में 9 सितंबर को मुंबई की यात्रा करने का निर्णय लिया है. मैं वह टाइम पोस्‍ट करूंगी जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करूंगी. किसी के बाप में हिम्‍मत हो तो रोक ले.' महाराष्‍ट्र के मंत्री देशमुख के कमेंट का जवाब देते हुए कंगना ने कहा था, 'मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों पर वह खुद फैसले कर रहे हैं... एक दिन में ही PoK से तालिबान में तब्दील हो गए... ("He is taking his own calls on my democratic rights, from POK to Taliban in one day.").'पुलिस पर भी निशाना साधते हुए कंगना ने ट्वीट किया था, 'एक प्रमुख स्‍टार की मौत के बाद मैंने ड्रग और मूवी माफिया रैकेट की बात कही थी. मैं मुंबई पुलिस पर विश्‍वास नहीं करती क्‍योंकि उन्‍होंने सुशांत सिंह राजपूत की शिकायतों को अनदेखा किया. उसने हर किसी से कहा था कि वे उसे मार देंगे और वह मार दिया गया. यदि मैं असुरक्षित महसूस कर रही हूं तो क्‍या इसके मायने यह है कि मैं इंडस्‍ट्री और मुंबई से नफरत करती हूं. '

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपने मुंबई वाले ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. एक्ट्रेस ने शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut) के बयान पर जवाब देते हुए ट्वीट किया था. दरअसल, शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना पर मुंबई पुलिस का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उन्हें मुंबई वापस न लौटने की सलाह दी थी. इस पर कंगना रनौत ने कहा था कि मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसा क्यों महसूस हो रही है. इस कमेंट को लेकर कंगना की आम जनता से लेकर बॉलीवुड सितारों ने आलोचना की है.