कोहिनूर सीटीएनएल लोन मामला: ईडी ने राज ठाकरे को भेजा नोटिस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे से भी होगी पूछताछ

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोहिनूर सीटीएनएल लोन मामले से जुड़ी पूछताछ में हिस्सा लेने के लिए नोटिस भेजा है. ईडी ने राज ठाकरे को 22 अगस्त को पेश होने को कहा है. वहीं, ईडी ने इस मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता मनोहर जोशी के बेटे उन्मेष जोशी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है. उन्मेष जोशी की कंपनी कोहिनूर सीटीएनएल पर आरोप है कि उसने अपने माध्यम से कोहिनूर मिल की जमीन खरीदी गई थी. इस पर कोहिनूर स्क्वायर नाम की बहुमंजिला इमारत बनाई गई.

Sandeep Deshpande,Maharashtra Navnirman Sena(MNS):ED has summoned MNS chief Raj Thackeray (in connection with Kohinoor building case) only to build pressure. No ED inquiry has been done against any top leader of BJP in last 5-6 yrs. We'll continue our fight against ‘Hitlershahi'. pic.twitter.com/rfJgQAz7ek