NCP नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा, 'इंदिरा गांधी ने भी लोकतंत्र का गला घोंटा था, उनके खिलाफ भी बोलने से डरते थे, लेकिन...'

महाराष्ट्र में NCP, कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन सरकार के मंत्री जितेंद्र जितेंद्र आव्हाड ने इंदिरा गांधी को लेकर बयान दिया है. आव्हाड विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते रहे हैं. इस बार उन्होंने अपने बयान से महाराष्ट्र में NCP की गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को असहज कर दिया है. मोदी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी को लपेटे में ले लिया. उन्होंने कहा "इंदिरा गांधी ने भी लोकतंत्र का गला घोंट था, उनके खिलाफ भी कोई भी बयान देने से डरता था. उस समय अहमदाबाद और पटना के छात्रों ने विरोध किया था, वहीं इतिहास इसबार महाराष्ट्र और देश में दोहराया जाएगा".

Maharashtra Min&NCP leader Jitendra Awhad: Indira Gandhi had also strangulated democracy,nobody was ready to speak against her.Then, students from Ahmedabad&Patna protested&JP movement started leading to her defeat. This history will be repeated in Maharashtra&the country. (29.1) pic.twitter.com/zuJ03wN2RL