Maharashtra News: BJP विधायक कालिदास कोलंबकर बने प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

Maharashtra News: महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन से पहले बीजेपी (BJP) विधायक कालिदास कोलंबकर (Kalidas Kolambkar) को प्रोटेम स्पीकर (Protem Speaker) बनाया गया है. राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें शपथ दिलाई. शपथ लेने के बाद कालिदास कोलंबर ने कहा कि 27 नवंबर को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है. उसी दिन सभी विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी. बता दें इससे पहले दिन में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने का आदेश दिया था.

Protem Speaker Kalidas Kolambkar: Tomorrow the first session of new assembly begins. From 8.00 am onwards oath will be administered to the MLAs https://t.co/1giq9dzL40