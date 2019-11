Maharashtra News: अजित पवार के बाद चाचा शरद पवार का आया बयान, Tweet कर कहा- 'BJP के साथ...'

महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है. डिप्टी सीएम अजित पवार (Ajit Pawar ) के ट्वीट के बाद अब NCP प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) ने ट्वीट कर कहा कि BJP के साथ गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है. शरद पवार ने ट्वीट किया, 'बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं है. NCP ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि वह शिवसेना-कांग्रेस (Shiv Sena-Congress) के साथ सरकार बनाने के लिए गठबंधन करेगी. अजित पवार का बयान झूठा और गुमराह करने वाला है. इससे लोगों में भ्रम होगा.'

There is no question of forming an alliance with @BJP4Maharashtra . NCP has unanimously decided to ally with @ShivSena & @INCMaharashtra to form the government. Shri Ajit Pawar's statement is false and misleading in order to create confusion and false perception among the people.

इससे पहले महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार ने ट्वीट किया, 'मैं एनसीपी में हूं और हमेशा NCP में ही रहूंगा और शरद पवार साहेब हमारे नेता हैं.' उन्होंने आगे लिखा, 'हमारा BJP-NCP गठबंधन अगले पांच वर्षों के लिए महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार प्रदान करेगा जो राज्य और इसके लोगों के कल्याण के लिए ईमानदारी से काम करेगी.

I am in the NCP and shall always be in the NCP and @PawarSpeaks Saheb is our leader.



Our BJP-NCP alliance shall provide a stable Government in Maharashtra for the next five years which will work sincerely for the welfare of the State and its people.