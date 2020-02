भीमा-कोरेगांव मामले के बाद शिवसेना-NCP में अब इस मुद्दे पर तकरार, शरद पवार बोले- पार्टियों में अलग राय हो सकती है लेकिन...

महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना (Shiv Sena) और एनसीपी (NCP) भीमा-कोरेगांव मामले के बाद अब CAA और NPR के मामले पर आमने-सामने हैं. एनसीपी जहां NPR के खिलाफ है तो वहीं उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने इसका समर्थन किया है. उद्धव ठाकरे ने कहा कि CAA और NRC दोनों अलग चीज़ें हैं और NPR अलग. उन्होंने कहा कि अगर नागरिकता संशोधन कानून लागू होता है तो किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. उद्धव ने कहा कि NRC लागू नहीं होगा, क्योंकि इसका असर सिर्फ़ मुसलमानों या हिंदुओं पर ही नहीं बल्कि आदिवासियों पर भी होगा. जहां तक NPR का सवाल है तो जनगणना हर 10 साल में होती है और मुझे नहीं लगता कि इससे किसी पर कोई असर होगा. वहीं, सोमवार को हुए एनसीपी की बैठक के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने NPR को लेकर सवाल उठाए थे.



NCP Chief Sharad Pawar: Maharashtra CM Uddhav Thackeray has his own view but as far as NCP is concerned, we had voted against #CitizenshipAmendmentAct. https://t.co/e8AdMif6kspic.twitter.com/VOXpxFhgT9