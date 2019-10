Maharashtra Polls: NCP को EVM से छेड़छाड़ का डर? चुनाव आयोग को पत्र लिखकर की यह मांग... 

महाराष्ट्र (Maharashtra) की 288 विधानसभा सीटों पर सोमवार को मतदान होना है. वोटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं. इस बीच वोटिंग से महज एक दिन पहले शरद पवार (Sharad Pawar) की पार्टी NCP को EVM से छेड़छाड़ का डर सता रहा है. इसके लिए पार्टी ने चुनाव आयोग (Election Commission) को पत्र लिखा है. NCP ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि महाराष्ट्र के हर पोलिंग बूथ और स्ट्रॉन्ग रूम के तीन किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद कर देना चाहिए. NCP ने कहा है कि 21 अक्टूबर को वोटिंग के दिन के साथ-साथ 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती के दिन भी ये व्यवस्था होनी चाहिए. इसका मतलब है कि एनसीपी को EVM मशीनों से छेड़छाड़ किए जाने का डर है. राज्य में 96,661 मतदान केंद्र बनाये गए हैं.

Nationalist Congress Party (NCP) writes to Election Commission 'requesting EC to issue an order to stop internet services within the 3 km radius of every poll booth & strong room in Maharashtra, from 21 Oct to 24 Oct'. pic.twitter.com/zA67aEVD90