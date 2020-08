महाराष्ट्र में इमारत ढहने की घटना में एक की मौत, PM मोदी ने जताया दुख

ट्विटर पर प्रधानमंत्री के कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट के मुताबिक, पीएम मोदी ने घटना पर क्षोभ जताते हुए कहा, 'महाराष्ट्र के रायगढ़ के महाड में बिल्डिंग गिरने की घटना से दुखी हूं. मेरी संवेदना इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के साथ है. मेरी प्रार्थना है कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं. फिलहाल NDRF की टीमें और स्थानीय अथॉरिटीज़ घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं और लोगों को जरूरी मदद पहुंचा रही हैं.'

Saddened by the building collapse in Mahad, Raigad in Maharashtra. My thoughts are with the families of those who lost their dear ones. I pray the injured recover soon. Local authorities and NDRF teams are at the site of the tragedy, providing all possible assistance: PM