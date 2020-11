महाराष्ट्र: रोजाना 18KM नाव चलाती हैं ये महिला, करती हैं बच्चों और गर्भवती महिलाओं की मदद

नासिक के नंदुरबार जिले में रहने वाले रेलू को आदिवासियों के एक समूह ने आंगनबाड़ी में आने से रोक दिया. जिसके बाद रेलू ने आदिवासियों तक पहुंचने का ये रास्ता ढूंढ निकाला है.

Maharashtra: Relu Vasave, an Anganwadi worker from Nandurbar rows 18 km daily to attend to children under 6 yrs of age & expecting mothers in interior villages.



She says, "Rowing daily is tough but it's important that babies & expecting mothers eat nutritious food & be healthy" pic.twitter.com/Y7ObYdVfSE