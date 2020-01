महाराष्ट्र में 4000 छात्रों ने बनाई ह्यूमन पेंटिंग, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाई जगह

गणतंत्र दिवस (Republic Day 2020) की पूर्व संध्या पर महाराष्ट्र (Maharashtra Human Painting) में एक अलग नजारा देखने को मिला. यहां पुणे में 4000 छात्रों ने 4 लाइव ह्यूमन पेंटिंग्स बनाईं. पेंटिंग्स बनाने के लिए कार्ड बोर्ड का इस्तेमाल किया गया था. इन पेंटिंग्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness Book of World Records) में जगह मिली है. इस कार्यक्रम को जील एजुकेशन सोसाइटी की ओर से आयोजित किया गया था.

4000 छात्रों ने कार्ड बोर्ड की मदद से राष्ट्रीय ध्वज, छत्रपति शिवाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ और तानाजी मालसुरे की पेंटिंग्स बनाईं. करीब 25 हजार वर्ग फीट क्षेत्रफल में इन पेंटिग्स को बनाया गया था. पोट्रेट बनाने के लिए छात्रों की 52 कॉलम और 78 लाइन्स बनाई गई थीं. इस इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए लंदन से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम पुणे आई थी. इवेंट को सबसे बड़े ह्यूमन लाइव पोट्रेट के तौर पर रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया है.

Maharashtra: More than 4000 students gathered to create large portraits of the national flag, Chhatrapati Shivaji Maharaj, Rajmata Jijau, & Tanaji Malusare in Pune yesterday. pic.twitter.com/jBNbdFuRw6