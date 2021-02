यहां से मिला स्ट्रॉबेरी की खेती का आइडिया, अपने ही खेत में किसान ने किया प्रयोग और फिर...

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान किसान ने अपने स्ट्रॉबेरी की खेती का आइडिया शेयर किया. अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसान ने बताया कि उसे एक कृषि विभाग के मेले में स्ट्रॉबेरी की खेती का आइडिया मिला.

Maharashtra: Farmers in Panvel taluka of Raigad have cultivated strawberries in their field.



"We got idea of cultivating strawberries here after we visited an Agriculture dept fair. First, we did it on experimental basis, then we planted 1,000 saplings,"said a farmer



