VIDEO: दलाई लामा बोले, अगर नेहरू की जगह जिन्ना को PM बनाने की गांधीजी की बात मान ली जाती तो...

तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने आज मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर बड़ा बयान दिया है. दलाई लामा ने कहा कि जवाहर लाल नेहरू की जगह अगर मोहम्मद अली जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया होता तो आज भारत और पाकिस्तान एक होते और बंटवारा नहीं होता. तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने कहा कि महात्मा गांधी चाहते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के शीर्ष पद पर बैठे, लेकिन पहला प्रधानमंत्री बनने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 'आत्म केंद्रित रवैया' अपनाया. गोवा प्रबंध संस्थान के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 83 वर्षीय दलाई लामा ने यह बात कही.यह भी पढ़ें : तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा बोले 'हिंदी चीनी भाई भाई' सही निर्णय लेने संबंधी एक छात्र के प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि सामंती व्यवस्था के बजाय प्रजातांत्रिक प्रणाली बहुत अच्छी होती है. सामंती व्यवस्था में कुछ लोगों के हाथों में निर्णय लेने की शक्ति होती है, जो बहुत खतरनाक होता है,' उन्होंने कहा, 'अब भारत की तरफ देखें, मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जिन्ना को प्रधानमंत्री का पद देने के बेहद इच्छुक थे, लेकिन पंडित नेहरू ने इसे स्वीकार नहीं किया.'

