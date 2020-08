महेंद्र सिंह धोनी ने लिया रिटायरमेंट, अमित शाह और सचिन तेंदुलकर ने ट्वीटर पर दी विदाई

सचिन तेंदुलकर ने लिखा 'भारतीय क्रिकेट में आपका अत्यधिक योगदान है. 2011 का विश्व कप आपके साथ जीतना मेरे जीवन का सबसे अच्छा क्षण रहा. आपको और आपके परिवार को आपकी दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं.'

Your contribution to Indian cricket has been immense, @msdhoni. Winning the 2011 World Cup together has been the best moment of my life. Wishing you and your family all the very best for your 2nd innings. pic.twitter.com/5lRYyPFXcp — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 15, 2020

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया- मैं दुनिया भर में लाखों क्रिकेट प्रशंसकों में शामिल हूं जो भारतीय क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी के अद्वितीय योगदान के लिए उनको धन्यवाद दे रहे हैं. उनके शांत स्वभाव ने भारत के पक्ष में कई गर्मजोशी भरे मोड़ दिए. उनकी कप्तानी में भारत को अलग-अलग फ़ॉर्मेट में दो बार विश्व चैंपियन का ताज मिला.

I join millions of cricket fans across the globe to thank @msdhoni for his unparalleled contributions to Indian Cricket. His cool temperament has turned several hot encounters in India's favour. Under his captaincy India was crowned World Champions twice in different formats. — Amit Shah (@AmitShah) August 15, 2020

एक अन्य ट्वीट में अमित शाह ने लिखा- एमएस धोनी ने क्रिकेट की अपनी अनूठी शैली के माध्यम से लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध किया. मुझे उम्मीद है कि वह आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट को मजबूत करने की दिशा में अपना योगदान देते रहेंगे. उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं. विश्व क्रिकेट हेलीकॉप्टर शॉट को मिस करेगा माही!

.@msdhoni has mesmerized millions through his unique style of cricket. I hope he will continue to contribute towards strengthening Indian cricket in the times to come. Best wishes for his future endeavours.



World cricket will miss the helicopter shots, Mahi! — Amit Shah (@AmitShah) August 15, 2020

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लिखा 'आपके जादू के लिए शुक्रिया एमएस धोनी.'

Thank you for the magic #Dhonipic.twitter.com/BQ8f3cqF9m — Smriti Z Irani (@smritiirani) August 15, 2020

हेलीकॉप्टर शॉट के लिए जाने जाने वाले गैर पारंपरिक बल्लेबाज एमएस धोनी 2004-2005 में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के साथ भारतीय टीम का हिस्सा बने थे. सीरीज में औसत प्रदर्शन के बावजूद उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए फिर चुना गया. विशाखापट्टनम में पाकिस्तान के खिलाफ अपने दूसरे एक दिवसीय मैच में उन्होंने 148 रनों की तूफानी पारी खेलकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर आने की घोषणा कर दी थी.

इस 39 वर्षीय विकेटकीपर और बल्लेबाज ने 2014 में टेस्ट मैच से विदा ले ली थी. पिछले साल विश्व कप में न्यूजीलैंड के हाथों भारत के सेमीफाइनल में हारने के बाद से वे आराम कर रहे थे.