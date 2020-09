कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी मिलने पर TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने उठाए सवाल, पूछा- ये बॉलीवुड ट्विटराटियों को क्यों...

महुआ ने अपने ट्वीट में लिखा, 'ये बॉलीवुड ट्विटराटियों को Y+ सिक्योरिटी क्यों मिल रही है, जब भारत में पुलिस प्रति व्यक्ति का अनुपात 1:138 है और भारत 71 देशों में शामिल आखिरी पांच देशों में आता है? स्रोतों का कोई और बेहतर इस्तेमाल नहीं है, माननीय गृहमंत्री जी?'

Why are Bollywood twitterati getting Y+ security when India has a police to population ratio of 138 per lakh & ranks 5th lowest globally among 71 countries?

No better use of resources, Mister Home Minister?