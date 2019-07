दिल्ली: रबड़ फैक्टरी में आग लगने से 3 लोगों की मौत, फायर बिग्रेड की 26 गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं

झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में एक रबड़ फैक्टरी में भीषण आग लग गई. एएनआई के मुताबिक आग की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई. फायर बिग्रेड की 26 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं. आग आज सुबह लगी. हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लग सका है. इस मामले की जांच के बाद ही इस बारे में जानकारी मिल सकेगी. जिस फैक्टरी में आग लगी, वह प्लास्टिक और रबड़ से जुड़ी चीजों का उत्पादन करती है. वहीं जिस बिल्डिंग में यह घटना हुई, उसके आस-पास भी कई फैक्टरियां हैं. यहां की सड़कें काफी संकरी हैं और यह पूरा क्षेत्र बहुत अव्यवस्थित तौर पर बसा है.

#UPDATE Fire in rubber factory in Delhi's Jhilmil area: Fire Department issues clarification, says, "Death toll is 3 and not 5." (Original tweet will be deleted) https://t.co/XR0SNK0OBX