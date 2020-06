लद्दाख में हिंसक झड़प से जुड़े मुद्दों पर मेजर जनरल स्तर की बातचीत: भारतीय सेना के सूत्र

पूर्वी लद्दाख की गालवान घाटी में 15-16 जून की दरमियानी रात में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के मुद्दे पर मेजर जनरल स्‍तर की बातचीत बुधवार सुबह 10:30 से शुरू होगी. भारतीय सेना के सूत्रों ने यह जानकारी दी.सेना के सूत्रों ने बताया कि भारत-चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत बुधवार को बेनतीजा रही थी. सूत्रों ने NDTV को बताया कि अभी तत्काल हटने या स्थिति पर परिवर्तन में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है और आने वाले दिनों में और ज्यादा बातचीत हो सकती है.सोमवार रात गालवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारत के 20 जवानों ने जान गंवाई है. झड़प में चीन के करीब 45 सैनिकों के मारे जाने की खबर है.

Major General-level talks to be held today at 10:30 am to resolve the issues related to the violent face-off in Galwan area on June 15-16: Indian Army sources pic.twitter.com/vCAMZzZedr