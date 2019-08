असम राइफल्स के मेजर जनरल यौन उत्पीड़न के मामले में बर्खास्त, नहीं मिलेगी पेंशन

असम राइफल्स में सेवारत एक मेजर जनरल को यौन उत्पीड़न के मामले में बिना पेंशन के बर्खास्त कर दिया गया है. सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कोर्ट मार्शल की कार्यवाही की पुष्टि की. सेना प्रमुख ने जुलाई में ही इस बाबत आदेश दे दिए थे. सेना के अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि, 'आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने यौन उत्पीड़न के मामले में मेजर जनरल के कोर्ट मार्शल की कार्यवाही की पुष्टि की. सेना प्रमुख के फैसले से लेफ्टिनेंट जनरल एमजेएस कहलोन ने आज अंबाला में मेजर जनरल को अवगत कराया.

Army Chief General Bipin Rawat has confirmed the decision of a General Court Martial to dismiss a Major General from Army in connection with a sexual harassment case. pic.twitter.com/taZ0shvpfA