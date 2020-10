चंडीगढ़ के एक ग्रुप का अनोखा प्रयास, पुराने दीयों को कर रहे है रिसाइकल

ग्रुप के एक सदस्य ने ANI को बताया कि उन लोगों की तरफ से यह काम 2018 से किया जा रहा है. उन लोगों का उद्देश्य है कि खराब हो चुके समान का उपयोग कर के उससे कुछ पैसा जमा किया जाए जिसका उपयोग बच्चो की शिक्षा पर किया जाएगा.साथ ही उन्होंने कहा कि DLF मॉल ने उन्हें इसे बेचने के लिए जगह भी उपलब्ध करवा दिया है.

Chandigarh based group runs a project to reuse discarded earthen lamps to raise money for children's education



"We've been running it since 2018. We wanted to set an example of making viable money from waste. DLF mall has agreed to give us space for sale purposes," says a member pic.twitter.com/iCdNmcZkhb