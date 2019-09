मलेशिया के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया कश्मीर का मुद्दा, सोशल मीडिया ने जमकर लगाई क्लास

मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि भारत ने जम्मू-कश्मीर पर "आक्रमण करके कब्जा" किया है. उन्होंने कहा कि भारत को इस मुद्दे के समाधान के लिये पाकिस्तान के साथ काम करना चाहिए. मलेशियाई प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में कहा कि जम्मू-कश्मीर में भारत की कार्रवाई के कारण हो सकते हैं "लेकिन इसके बावजूद यह गलत है." उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के बावजूद जम्मू-कश्मीर पर "आक्रमण और कब्जा" किया गया. उन्होंने कहा, "संयुक्त राष्ट्र की अनदेखी से अन्य द्वारा संयुक्त राष्ट्र और कानून के शासन की अवहेलना के मामले सामने आएंगे." उन्होंने कहा, "भारत को इस समस्या को हल करने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करना चाहिए." अपने बयान को महातिर ने ट्वीटर पर पोस्ट किया जिसके बाद यूजर्स ने उनको जमकर लताड़ लगाई. महातिर की टिप्पणी पर ट्वीटर पर कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- जम्मू कश्मीर में नहीं है कोई पाबंदी, यह सिर्फ आपके दिमाग में है

You are providing safe house to zakir naik. And then start talking about muslims of kashmir. Do you have guts to take in rohingyas or speak about Uyghurs