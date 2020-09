मालदीव-भारत के बीच कार्गो फेरी सेवा से द्विपक्षीय संबंधों में आएगी मजबूती: मोदी

इसके जवाब में मोदी ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति सोलिह, निश्चित तौर पर आज खुशी का दिन है. भारत और मालदीव के बीच सीधी फेरी सेवा का हमारा सपना सच हुआ है. मुझे कोई संदेह नहीं कि इससे हमारे द्विपक्षीय व्यापार और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. भारत और मालदीव की दोस्ती और प्रगाढ़ होगी.''

It is indeed a happy day, President @ibusolih! Our dream of a direct ferry service between India and Maldives is now a reality. I have no doubt that it will promote bilateral trade and boost our economies. The Maldives-India friendship will continue to strengthen. 🇮🇳🇲🇻 https://t.co/jhduOUhaEk