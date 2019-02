Budget 2019: मोदी सरकार के बजट से पहले ही बोले मल्लिकार्जुन खड़गे- आज केवल जुमला सामने आएगा

लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी बजट है. केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरका (PM Narendra Modi Govt) पहले से चली आ रही परंपराओं का पालन करते हुए आज अंतरिम बजट (Budget2019) पेश करेगी. मोदी सरकार में कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल आज सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगे. माना जा रहा है कि इस बजट (Budget 2019) में किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुये कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं. हालांकि, इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बजट को पहले ही मोदी सरकार का जुमला बताया है.

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे लोक सभा चुनावों पर नजर रखते हुए बजट में लोकलुभावन योजनाओं को पेश करने की कोशिश करेंगे. अब तक जो बजट प्रस्तुत किए गए हैं वे वास्तव में आम जनता को लाभान्वित नहीं करते हैं. आज केवल 'जुमला' सामने आएगा. उनके पास केवल 4 महीने हैं, तो वे कब योजनाओं को लागू करेंगे?.

Mallikarjun Kharge: They'll try to introduce populist schemes in the Budget keeping an eye on Lok Sabha polls. Budgets they've presented so far haven't really benefitted general public. Only ‘Jumlas' will come out today. They've only 4 months when will they implement the schemes? pic.twitter.com/RtGEDw6OzV