ममता बनर्जी ने आंदोलनरत किसानों से फोन पर की बात, एकजुटता का किया वादा

तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने भी सिंघु बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों से मुलाकात की. राज्यसभा सांसद ने यहां पर करीब चार घंटों तक कई किसान संगठनों से मुलाकात की. ममता बनर्जी ने पंजाब और हरियाणा के विभिन्न किसान संगठनों से बातचीत की है. किसानों ने अपनी मांग से मुख्यमंत्री को अवगत कराया और एकजुटता दिखाने के लिए उनका धन्यवाद किया.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह और उनकी पार्टी किसान विरोधी कानून को वापस लेने के लिए हो रहे इस आंदोलन के पक्ष में खड़ी रहेगी.

14 years ago on 4 Dec 2006, I began my 26 day hunger strike in Kolkata demanding that agricultural land cannot be forcefully acquired. I express my solidarity with all farmers who are protesting against draconian farm bills passed without consultation by Centre#StandWithFarmers