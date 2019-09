प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इन मुद्दों पर हुई बात

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से उनके आवास पर मुलाकात की. ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बताया कि मुलाकात अच्छी रही. पश्चिम बंगाल का नाम बदलने को लेकर भी बात हुई थी. ममता बनर्जी ने बताया कि कोल ब्लॉक के मुद्दे पर भी बात हई है. ममता बनर्जी ने कहा कि एनआरसी को लेकर पीएम से कोई बात नहीं की है. ये असम को लेकर है. हम बंगाल में इसे लागू नहीं करेंगे, लोकतंत्र में भरोसा करना पड़ता है. सारदा पर पूछे गए सवालों का बिना जवाब दिए ही ममता बनर्जी चली गईं. उन्होंने कहा कि इस तरह के अनर्गल सवाल ना पूछे.

West Bengal CM @MamataOfficial calls on PM @narendramodi in New Delhi. pic.twitter.com/qxFPXTmezO