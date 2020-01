PM मोदी से मिलीं ममता बनर्जी, कहा- हम CAA और NRC के खिलाफ, इसपर दोबारा सोचें

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. यह मुलाकात ऐसे समय हुई जब शहर भर में संशोधित नागरिकता कानून को लेकर प्रदर्शन जारी हैं. पीएम से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को बताया कि हम सीएए, एनआरसी और एनपीआर का विरोध करते हैं. मैंने उनसे सीएए और एनआरसी वापस लेने का अनुरोध किया. साथ ही कुछ वित्तीय मांगों को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा हुई. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के कोलकाता के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचने के कुछ ही समय बाद दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही यह मुलाकात हुई.

