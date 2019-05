ममता बनर्जी का मीम मामला: जेल से छूटने के बाद BJP कार्यकर्ता प्रियंका बोलीं- नहीं मांगूंगी माफी, शेयर करने वालों को भी करो अरेस्ट

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) का 'आपत्तिजनक' मीम सोशल मीडिया पर शेयर करने वाली भाजपा (BJP) कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा ने जेल से छूटने के बाद कहा कि वह माफी नहीं मांगेंगी. प्रियंका (Priyanka Sharma) ने कहा कि मुझे डराने का प्रयास किया गया लेकिन मैं नहीं डरी. अब डर की गुंजाइश नहीं. साथ ही प्रियंका शर्मा ने कहा कि मुझे किसी से बात नहीं करने दी. पार्टी और वकील से नहीं करने दी बात. प्रियंका ने कहा, 'मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैं केस लडूंगी.' साथ ही कहा, 'मुझे कल ही जमानत दे दी गई थी, लेकिन उसके 18 घंटे बाद भी मुझे रिहा नहीं किया गया. मुझे मेरे परिवार और वकील से मिलने नहीं दिया गया. उन्होंने मुझसे माफीनामा लिखवाया.'

BJP Youth Wing Convenor Priyanka Sharma: I will fight this case. I will not apologise https://t.co/aWUZFBXl3c