नागरिकता संशोधन बिल के लोकसभा में पेश होने से पहले ममता बनर्जी की दो टूक, "हम बंगाल में CAB के कार्यान्वयन की अनुमति नहीं देंगे"

नागरिकता संशोधन बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन विपक्ष की तरफ से इसके जोरदार विरोध की संभावना है. पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि 'नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. हम बंगाल में CAB के कार्यान्वयन की अनुमति नहीं देंगे. ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अन्य राजनीतिक दलों से CAB का समर्थन नहीं करने का आग्रह करती हूं.'

West Bengal CM Mamata Banerjee: Citizenship Amendment Bill (CAB) & National Register of Citizens (NRC) are two sides of the same coin. We won't allow implementation of CAB in Bengal.I urge other political parties to not support CAB. pic.twitter.com/YMTXJ6B1fn