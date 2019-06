आंध्रप्रदेश में जगनमोहन को CM की कुर्सी तक पहुंचाने वाले प्रशांत किशोर अब ममता बनर्जी के लिए करेंगे काम

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने लोकसभा चुनाव के मिले निराशाजनक परिणाम के बाद विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है. साल 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी (Mamata Banerjee News) और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) में डील हुई है. प्रशांत किशोर (Prashant Kishor News) अब ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बनाएंगे. बता दें कि प्रशांत किशोर ने हाल ही में आंध्रप्रदेश में जगह मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी. बता दें कि प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी काम कर चुके हैं. कोलकाता में दो घंटे की बैठक के बाद ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनी है. प्रशांत किशोर अगले महीने से ममता बनर्जी के लिए काम शुरू करेंगे.

JDU के भीतर प्रशांत किशोर की नाराजगी के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही यह बात...

बता दें कि साल 2014 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने आंध्र प्रदेश में जगमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस की 'सुनामी जीत' में अहम भूमिका निभाते हुए फिर से 'अपने बिजनेस' में जोरदार वापसी की थी. प्रशांत किशोर की रणनीति ने उस चंद्रबाबू नायडू को सत्ता से बाहर कर दिया था जो आम चुनाव के परिणाम आने से कुछ दिन पहले पहले तीसरा मोर्चा बनाने की अगुवाई कर रहे थे. प्रशांत किशोर ने साल 2017 में उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव में कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार की थी, लेकिन तब इस चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी थी.

Thank you Andhra and colleagues at @IndianPAC for the landslide victory.

Congratulations and best wishes to the new CM @ysjagan