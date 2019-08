पूजा समितियों को आयकर के नोटिस पर ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना, देंगी धरना

पश्चिम बंगाल में कई दुर्गा पूजा समितियों को आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी करने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने केंद्र की आलोचना की है. रविवार को उन्होंने कहा कि त्योहारों को कर के दायरे से बाहर रखना चाहिए. बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस केंद्र की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के इस कदम के खिलाफ 13 अगस्त को शहर में धरना देगी. ममता बनर्जी ने ट्वीट पर लिखा, ‘‘आयकर विभाग ने दुर्गा पूजा आयोजन करने वाली कई समितियों को नोटिस जारी कर उन्हें कर चुकाने को कहा है. हमें अपने सभी राष्ट्रीय त्योहारों पर गर्व है. यह त्योहार सबके लिए है और हम नहीं चाहते कि किसी भी पूजा महोत्सव पर कर लगना चाहिए. यह आयोजकों पर बोझ होगा.''

These festivals are for all and we do not want any pujo festival to be taxed. This will be a burden on the organizers. #Bangla govt withdrew tax, which was earlier there, on Ganga Sagar Mela. We protest and demand ‘no taxation on Durga pujo and Durga pujo committees '. (2/3)