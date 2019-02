विपक्ष की रैली में दिल्ली आईं ममता बनर्जी तो लगे पोस्टर- दीदी यहां खुलकर मुस्कुराइए, आप लोकतंत्र में हैं

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee), लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) से पहले भाजपा (BJP)के खिलाफ एक और महारैली में शामिल होने के लिए दिल्ली आ गई हैं. विपक्षी नेता बुधवार को जंतर मंतर पर जमा होंगे और विभिन्न मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरेंगे. रैली का आयोजन अरविंद केजरीवाल नीत आम आदमी पार्टी (AAP) कर रही है. पार्टीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) समेत भगवा दल को लेकर काफी मुखर है. आम आदमी पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी. ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के दिल्ली आने पर उनके स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टर्स पर लिखा है, 'दीदी यहां खुलकर मुस्कुराइए, आप लोकतंत्र में हैं.' वहीं एक अन्य पोस्टर पर लिखा है, 'दीदी यहां आपको लोगों को संबोधित करने से कोई नहीं रोकेगा.'

आप के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने बताया कि रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee), आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) नेता फारूक अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद यादव हिस्सा लेंगे. उन्होंने बताया, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक दल और अन्य पार्टियों के नेता भी महा रैली को संबोधित करेंगे. उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी रैली में शिरकत कर रहे हैं तो दिल्ली सरकार में मंत्री राय ने कहा कि उन्हें निमंत्रण भेजा गया है.

Posters put up across Delhi. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee is in the national capital today to join the opposition protest here today. pic.twitter.com/s9L6IcfW20