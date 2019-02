धरने का दूसरा दिन : बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का यह Video Viral

सारदा चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर पूछताछ करने के लिए पहुंची सीबीआई से हुए टकराव के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर हैं. बीती रात से ममता बनर्जी पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गई हैं. उनका कहना है कि सीबीआई बिना वारंट के पूछताछ करने के लिए पहुंची थी जो कि कानून के खिलाफ है. वहीं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई से अदालत ने कहा है कि इसकी सुनवाई मंगलवार को होगी और साथ यह भी आदेश दिया कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सबूत लेकर आए. आपको बता दें राजीव कुमार कि सारदा चिटफंड घोटाले में जांच के लिए गठित एसआईटी के मुखिया थे उन पर आरोप थे कि उन्होंने नेताओं को बचाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही साल 2016 में मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी. इसी बीच धरना स्थल पर बने मंच पर ममता बनर्जी का वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह मंच पर टहलती हुई नजर आ रही हैं. उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वह कुछ सोच रही हैं. आपको बता दें कि बीते एक महीने में यह दूसरा मौका है जब पूरा विपक्ष उनके पीछे खड़ा नजर आ रहा है. इससे पहले उन्होंने कोलकाता में एक रैली का आयोजन किया था जिसमें देश के बड़े नेता शामिल हुए थे. वहीं अब इस मुद्दे पर भी अखिलेश यादव, तेजस्वी, देवगौड़ा, चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया है.

