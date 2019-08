अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन पर ममता बनर्जी ने दी बधाई, तो बोले- थैंक्यू सो मच 'दीदी'...

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पूरे 51 साल के हो गए. उनके जन्मदिन के मौके पर आज सुबह उन्हें दो बधाई संदेश मिले. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केजरीवाल को ट्वीट के माध्यम से बधाई दी. वहीं बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. ममता बनर्जी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर बंगाली और अंग्रेजी भाषा में ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, 'जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, अरविंद जी'. वहीं, इसके जवाब में केजरीवाल ने लिखा- 'धन्यवाद दीदी.'

Thank u so much Didi. https://t.co/aKjOcbofZt