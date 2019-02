ममता ने नहीं दी हेलीकॉप्टर उतारने की मंजूरी तो CM योगी ने फोन से किया रैली को संबोधित

उत्तर प्रदेश के मुख्मयंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) के हेलीकॉप्टर उतरने के लिए बंगाल सरकार (Bengal Govt) ने मंजूरी नहीं दी. योगी आदित्यनाथ उत्तर बंगाल के बालुरघाट में रैली को संबोधित करने वाले थे. बंगाल सरकार की ओर से उनके हेलीकॉप्टर को उतरने न देने की मंजूरी न मिलने के बाद उन्होंने फोन के जरिए रैली को संबोधित किया. फोन पर रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुआ कहा कि बंगाल में जिस तरह से प्रशासन काम कर रहे है वह स्वीकार्य नहीं है. एक लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता.

सीएम योगी के हेलीकॉप्टर को उतरने की मंजूरी न मिलने के बाद उनके सूचना सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने कहा, 'ये यूपी सीएम की लोकप्रियता का ही असर है कि ममता बनर्जी ने हेलीकॉप्टर उतरने की मंजूरी तक नहीं दिया. योगी आदित्यनाथ के ऑफिस ने कहा कि बिना किसी पूर्व नोटिस के उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की मंजूरी रद्द कर दी गई. यह दूसरी बार हुआ है कि बंगाल प्रशासन ने किसी भाजपा नेता के हेलीकॉप्टर को उतरने की मंजूरी देने से मना कर दिया.

जनवरी महीने में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के हेलीकॉप्टर को उतरने की मंजूरी नहीं दी गई थी. बंगाल प्रशासन ने कहा था कि जिस हैलीपेड पर शाह अपना हेलीकॉप्टर उतारना चाहते हैं. उस पर लैंडिंग की सुविधा नहीं है. उसके बाद अमित शाह को दूसरी हवाई पट्टी पर अपना हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा.

