पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की राजनीति पर ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी में ठनी, BJP से पैसा लेकर राजनीति करने का लगाया आरोप

पश्चिम बंगाल की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की पैठ के मद्देनजर ममता बनर्जी ने ओवैसी का नाम लिए बिना ही एक जनसभा में उनपर जमकर हमला किया. कुछ दिन पहले बिहार के मुसलिम बहुल इलाके से एआईएमआईएम के उम्‍मीदवार ने विधानसभा उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज की थी. यह इलाका पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है इस कारण ममता बनर्जी सशंकित नजर आ रही हैं. ममता बनर्जी ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी से पैसा लेकर काम कर रही है. ये भी हिंदू चरमपंथियों की तरह मुसलिम अतिवादी हैं.

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का PM मोदी पर हमला- 'आपको इतनी मोहब्बत है बांग्लादेश से कि...' देखें VIDEO

ममता बनर्जी के इस आरोप का जवाब देते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- ''ये कोई धार्मिक अतिवादी नहीं है जो ये कह रहे हैं कि बंगाल के मुसलमान मानव विकास सूचकांक में किसी भी अल्‍पसंख्‍यक की तुलना में सबसे खराब हालत में है.'' ओवैसी ने कहा कि अगर दीदी 'हैदराबाद वालों' से इतने ही दुखी हैं तो उन्‍हें यह बताना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटों पर बीजेपी कैसे जीत गई.

ओवैसी ने कहा कि मेरे खिलाफ आरोप लगाकर सुश्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को यह संदेश दे रही हैं कि ओवैसी की पार्टी राज्‍य में एक मजबूत ताकत बनने जा रही है. इस तरह की टिप्‍पणी करके ममता बनर्जी अपना डर और हताशा ही प्रदर्शित कर रहीं हैं.

Asaduddin Owaisi, AIMIM: By making allegations against me you are giving the message to Muslims of Bengal that Owaisi's party has become a formidable force in the state. Mamata Banerjee is showcasing her fear & frustration by making such comments. https://t.co/SQ9iLcMzUcpic.twitter.com/obG19iGu8L