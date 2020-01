पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तस्वीर देखकर दंग रह गईं ममता बनर्जी

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अधपकी दाढ़ी में एक तस्वीर शनिवार को ट्विटर पर सामने आई. इस तस्वीर में उन्हें पहचानना खासा मुश्किल है. इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है. अब्दुल्ला भूतपूर्व जम्मू कश्मीर के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं जिन्हें पिछले साल पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद से हिरासत में रखा गया है.

इस तस्वीर में वह नीले रंग की जैकेट पहने हुए हैं जिस पर बर्फ पड़ी है. काली-सफेद दाढ़ी में दिख रहे अब्दुल्ला मुस्कुरा रहे हैं. बनर्जी ने ट्वीट किया, “मैं इस तस्वीर में उमर को नहीं पहचान सकी. मुझे दुख हो रहा है. दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह हमारे लोकतांत्रिक देश में हो रहा है. यह कब खत्म होगा.”

कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कहा कि भारत सरकार को अब्दुल्ला के आर्थिक और राजनीतिक विचारों से काफी फायदा हुआ है. उन्होंने कहा,“.... उन जैसे राष्ट्रवादी को चुप करना हमारे राष्ट्रीय विमर्श को कमजोर करता है. जल्दी ही, पूरी तरह से सामान्य स्थिति बहाल होनी चाहिए.”

कांग्रेस प्रवक्ता सलमान सोज़ ने कहा कि अब्दुल्ला का ‘लीक' फोटो देखने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि नेकां नेता को ट्विटर पर वापसी करनी चाहिए. उन्होंने कहा, “सरकार ने उन्हें (और अन्य को) अवैध रूप से हिरासत में लिया है और इसमें न्यायपालिका ने साथ दिया और अधिकांश मीडिया ने कोई सवाल नहीं किया. आप इसमें शामिल हैं.''

I could not recognize Omar in this picture. Am feeling sad. Unfortunate that this is happening in our democratic country. When will this end ? pic.twitter.com/lbO0PxnhWn