इस शख्स ने बीजेपी सांसद हंसराज हंस के ऑफिस के बाहर चलाईं गोलियां, देखें VIDEO

दिल्ली के रोहिणी इलाके में सोमवार को बीजेपी सांसद हंसराज हंस के दफ्तर के बाहर एक व्यक्ति ने कथित तौर पर दो-तीन गोलियां चलायीं. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार इस घटना के CCTV फुटेज में भगवा कुर्ता और सफेद पायजामा पहना एक व्यक्ति सांसद के कार्यालय के बाहर गोलियां चलाता हुआ नजर आ रहा है. उसकी उम्र 50 के आसपास जान पड़ती है.

#WATCH Delhi: A 51-year-old, Rameshwar Pehalwan fired 2 shots outside the office of BJP MP Hans Raj Hans in Rohini, today. He was arrested later. A case has been registered under section 336 and 427 of the Indian Penal Code (IPC). pic.twitter.com/SJfBLnOWzK