संसद में जिंदा कारतूस के साथ घुसने की कोशिश कर रहा था शख्स, पूछताछ के बाद किया गया रिहा

जिंदा कारतूस के साथ संसद में घुस रहे एक युवक को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि युवक का नाम अख्तर खान है और वह संसद के गेट नंबर-8 से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था. पुलिस ने अख्तर खान के पास से तीन जिंदा कारतूस बरामद किए. पुलिस ने बताया कि 44 वर्षीय अख्तर खान गाजियाबाद का रहने वाला है और उसके पिता का नाम शब्बीर खान है.

Delhi Police: One person, Akhtar Khan was entering Parliament through Gate-8 today, he had 3 live rounds in his pocket which were detected by security personnel that he said he had forgotten to take out before entering. He was later handed over to police & interrogated. pic.twitter.com/amqES7szZA