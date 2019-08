Man vs Wild Show: अमित शाह ने कुछ इस तरह की पीएम मोदी के 'मैन वर्सेस वाइल्ड' शो की तारीफ, कही ये बात

खास बातें Man vs Wild का एपिसोड सोमवार रात डिस्‍कवरी चैनल पर प्रसारित किया गया प्रसारण के बाद मंत्रियों ने पीएम मोदी के इस शो की तारीफ की अमित शाह ने इसे गर्व का पल बताया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मशहूर एडवेंचर शो 'मैन वर्सेस वाइल्ड' (Man vs Wild) में बेयर ग्रिल्स के साथ मिलकर नदी के ठंडे पानी में जुगाड़ से बनी नाव पर सवारी की और इसके जरिए प्रकृति संरक्षण जैसे मुद्दों को उठाया. डिस्कवरी चैनल के 'मैन वर्सेस वाइल्ड विद बियर ग्रिल्स एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी' (Man Vs Wild with Bear Grylls and Prime Minister Narendra Modi) में दोनों ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में ठंड और बारिश की मार झेली. ग्रिल्स का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी बेहद ऊर्जावान और उत्साही हैं. इस दौरान ग्रिल्स ने मजाक किया, ''आप भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और मेरा काम आपको जीवित रखना है.''

शो के मेजबान और मेहमान के बीच बातचीत के दौरान मोदी ने कहा कि लोगों के सपने पूरे करने से उन्हें खुशी मिलती है और उनका पूरा ध्यान विकास पर है. एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा, ''मेरे पद का नशा कभी मेरे सिर पर नहीं चढ़ता.'' शो के ऑन एयर होने के बाद से इस पर ढेरों प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. गृह मंत्री अमित शाह ने शो की तारीफ करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा, ''आज मैन वर्सेस वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी में दुनिया ने भारत के अनछुए पहलुओं को देखा. इस मौके पर पीएम मोदी को देखना बेहद गर्वपूर्ण रहा जिन्‍होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमारी सभ्‍यता के मूल्‍यों, सहअस्तित्‍व और वन्‍य जीव-जंतुओं की सुरक्षा को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को दुनिया के साथ साझाा किया.'

Today on #ManVsWild with @BearGrylls and PM @narendramodi, the world got to see a completely unexplored aspect of India.



It was a proud moment to see PM Modi share our civilisational values on environment conservation, coexistence & protecting our rich wild life with the world. — Amit Shah (@AmitShah) August 12, 2019

सांसद राज्‍यवर्द्धन राठौड़ ने भी इस शो की खूब तारीफ करते हुए ट्वीट किया:

Great lessons from #ManVsWild#Choose your battles #Leave only footprints, take only memories#Nature is our friend, Never be in conflict with it#You owe this planet to those who will be born 50 years from now

Can u list out takeaways from @narendramodi & @BearGrylls — Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) August 12, 2019

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी शो की तारीफ मे ट्वीट किया:

Be it renewable energy or climate change, PM Shri @narendramodi ji has addressed several causes for #PlanetEarth over the years.



Today's episode of #ManVsWild enlightened us on environmental conservation and created awareness on protecting our planet. #PMModiOnDiscoverypic.twitter.com/7gyBPMB15c — Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) August 12, 2019

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कुछ इस तरह शो की तारीफ की:

Today's episode of #ManVsWild showcased the breathtaking beauty of #IncredibleIndia.



PM Shri @narendramodi's indepth connection with the age old values of Indian civilization were visible in his empathic & powerful call for environmental conservation & coexistence with nature. — Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) August 12, 2019

आपको बता दें कि ग्रिल्स के शो में इससे पहले भी सेलिब्रेटी गेस्‍ट आ चुके हैं. इससे पहले ग्रिल्स अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ भी शो कर चुके हैं. शो के दौरान मेजबान ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके बचपन, बतौर प्रधानमंत्री उनके सपने, जीवन में किसी चीज या बात से उन्हें कभी डर लगा या नहीं और क्या वह राजनीतिक रैलियों से पहने नर्वस महसूस करते हैं जैसी बातें की. इसपर मोदी ने कहा कि नर्वस होने के बारे में वह कभी भी बेहतर जवाब नहीं दे सकते हैं क्योंकि उन्हें कभी इसका अनुभव नहीं हुआ है.

शो में मोदी ने प्रकृति प्रेम के साथ जीवन, सिर्फ अपने फायदे के लिए प्रकृति का दोहन नहीं करने और उसे आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर छोड़कर जाने जैसे विषयों पर बात की. उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए भारत का संदेश है 'वसुधैव कुटुंबकम.'

सोमवार की रात इस इस शो के प्रसारण से पहले ही इसे लेकर कुछ विवाद भी हुआ था. कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि इस शो की शूटिंग फरवरी में पुलवामा हमले वाले दिन हुई थी.