मनाली में मौसम की पहली बर्फबारी, वीडियो में देखें Snowfall का ये शानदार नज़ारा

हिमाचल प्रदेश के पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस मनाली में आज मौसम की पहली बर्फबारी हुई है. शिमला के आसपास के इलाकों में भी हुई बर्फबारी के चलते क्षेत्र बर्फ की चादर से ढक गया है. बदले घटनक्रम से पर्यटकों के चेहरों पर मुस्कान छा गई है. अधिकारियों ने कहा कि मार्ग पर हुई बर्फबारी के चलते ऊपरी शिमला जिले के कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स से संपर्क टूट गया है.

अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र 'शिमला' को तत्कालीन ब्रिटिश शासकों ने 'क्वीन ऑफ हिल्स' करार दिया था. यहां हल्की बारिश हुई है, जिसके चलते न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस देखा गया.

देखें मनाली की पहली बर्फबारी (Manali Snowfall)

Snow updates from Manali!! I miss home and I miss my people! #HimachalPradesh#Manali#Snow#Winterpic.twitter.com/6A4bcClblP