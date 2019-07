सेना ने मणिपुर में तबाह किया विद्रोही समूह NSCN (IM) का गुप्त ठिकाना, सेना को नहीं दी थी इस कैंप की जानकारी

सेना ने मणिपुर में विद्रोही समूह एनएससीएन (आईएम) के एक अज्ञात ठिकाने को तब ध्वस्त कर दिया जब उसके सदस्य एक गांव के लोगों से वसूली कर रहे थे. उत्तर-पूर्व के सबसे बड़े उग्रवादी समूह NSCN (IM) का केंद्र के साथ युद्ध विराम है और उसे अपने सभी शिविरों के स्थानों की सूचना सेना को देनी होती है.

सेना ने अपने बयान में कहा है, '6 जुलाई को मणिपुर के केकरु नागा गांव में सेना के जवानों द्वारा NSCN (IM) के एक अज्ञात और अनधिकृत ठिकाने का ध्वस्त कर दिया. NSCN (IM) कैडरों के द्वारा केकरु नागा में कैंपिंग करने और जबरन अवैध वसूली करने के बारे में विशेष इनपुट मिले थे, जिसके आधार पर 5 जुलाई की रात को ऑपरेशन लॉन्च किया गया था.'

साथ ही सेना ने कहा, 'हालांकि, सैनिकों को अपने शिविर की ओर देख उग्रवादी समूह के कैडर बड़ी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद, वर्दी और अन्य सामान छोड़कर भाग गए.' सेना ने कहा कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक-मुइवा) के एक सदस्य सादा कपड़े में था और वह लोगों के बीच छुपने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे हिरासत में ले लिया गया.

#NEOps#OpKekrunaga



In a major blow to the insurgent groups #IndianArmy tps busted a NSCN(IM) hideout at Kekru Naga Village in Manipur on 05 Jul resulting in recovery of large quantities arms and ammunition @adgpi@spokespersonMODpic.twitter.com/zWKHsJN5oU