लोकसभा में अनुच्छेद 370 (Article 370) पर बहस के दौरान कामुक उपन्यास '50 शेड्स ऑफ़ ग्रे' (Fifty Shades of Grey) का जिक्र किया गया. दरअसल, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी (Manish Tewari) ने अनुच्‍छेद 370 को खत्म करने के मुद्दे पर अपनी पार्टी के रुख को स्पष्ट करने के दौरान इस उपन्यास का नाम लिया. जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष राज्‍य का दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्‍छेद 370 को खत्‍म करने के लिए राज्‍य सभा में भारत के गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बिल पेश किया था. राज्‍य सभा से यह बिल पारित हो गया था जिसे आज लोक सभा में पेश किया गया है. बिल पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत की. इसी क्रम में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे.

गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में पूछा, ''मैं मनीष जी से कहना चाहता हूं कि उन्‍होंने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि कांग्रेस अनुच्‍छेद 370 को खत्‍म करने के पक्ष में है या नहीं. कृपया स्‍पष्‍ट करें.'' अमित शाह के इस बात के जवाब में मनीष तिवारी ने कहा, ''अंग्रेजी की एक किताब है... हर चीज काली या सफेद नहीं होती... देअर आर 50 शेड्स ऑफ ग्रे इन बिटविन.''

Manish Tiwari, Congress says "Not every issue is black and white, there is a book that says 50 shades of grey." Hehe! He says this in reply to Home Minister over Article 370 revocation. (google 50 shades of grey pleej)