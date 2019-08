'कश्मीरी बहू' वाला बयान देकर घिरे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, राहुल गांधी ने की निंदा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विवादित बयान आया है. शुक्रवार को एक कार्यक्रम में मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अब हरियाणा के लोग भी कश्मीरी बहू ला सकते हैं. उन्होंने कहा, 'हमारे मंत्री ओपी धनखड़ कहते थे कि वह बिहार से 'बहू' लाएंगे. आजकल लोग कह रहे हैं कि कश्मीर का रास्ता साफ हो गया है. अब हम कश्मीर से लड़कियां लाएंगे'. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सीएम खट्टर ने यह बयान फरीदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया है. खट्टर ने आगे कहा कि हरियाणा लैंगिक अनुपात को लेकर बदनाम रहा है. लोग कहा करते थे कि बच्चियों को यहां मार दिया जाता है. हमने बच्चियों को बचाने के लिए अभियान चलाया है. पहले 1000 बच्चों पर 850 बेटियां होती थीं लेकिन अब बेटियों की संख्या बढ़कर 933 हो गई है. पीएम मोदी की ओर से बीजेपी नेताओं को दी जा रही अनुशासन की सीख के बीच भी ऐसी बयानबाजी जारी है.

धारा 370 हटाने के फायदे गिनाते हुए बोले BJP विधायक- अब आप गोरी कश्मीरी लड़की से शादी कर सकते हैं

इससे पहले उत्तर प्रदेश से बीजेपी के एक विधायक ने 'गोरी कश्मीरी' लड़की जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था. उन्होंने कहा था कि पार्टी के कार्यकर्ता अब 'गोरी कश्मीरी' लड़कियों से भी शादी कर सकते हैं. आपको बता दें कि साल 2014 में बीजेपी नेता ओपी धनखड़ ने कहा था कि लैंगिक अनुपात में लड़कियों की संख्या कम होने की वजह से वह हरियाणा के युवकों के लिए बिहार से बहू लाएंगे.

'कश्मीरी गोरी लड़कियों से शादी' वाले बयान पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बीजेपी एमएलए को दिया जवाब, बोलीं- डाइनोसॉर...

वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खट्टर के इस बयान की निंदा की है. उन्होंने कहा कि हरियाणा के सीएम खट्टर का कश्मीरी महिलाओं पर बयान दिखाता है कि आरएसएस की सालों की ट्रेनिंग से शख्स असुरक्षा, निराशा और कमजोर मानसिकता का है. महिलाएं संपत्ति की तरह नही हैं जिसके मालिक पुरुष हैं. वहीं कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए. वहीं ममता बनर्जी ने भी मनोहर लाल खट्टर के बयान की निंदा की है.

We,and more so people holding high public office, must restrain ourselves from making insensitive comments about the beloved people of Jammu and Kashmir. These are hurtful, not only for J&K, but the entire nation