Manohar Parrikar Dies: मनोहर पर्रिकर के निधन पर राहुल गांधी ने जताया शोक, बोले- गोवा के फेवरेट बेटे थे, अमित शाह ने भी जताया दुख

खास बातें गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन 63 साल की उम्र में ली आखिरी सांस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी जानकारी

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) का आज यानी रविवार को 63 साल की उम्र में निधन हो गया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) ने ट्ववीट कर इसकी जानकारी दी. मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) लंबे समय समय से अग्नाशय कैंसर यानी पैंक्रियाज कैंसर (Pancreatic cancer) से पीड़ित थे. इससे पहले मुख्यमंत्री कार्यलय ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि उनकी हालत बेहद नाजुक है. मनोहर पर्रिकर की तबियत खराब होने की वजह से उनका इलाज अमेरिका से लेकर गोवा, मुंबई और दिल्ली के बड़े अस्पतालों में हुआ था. लेकिन रविवार को उन्होंने गोवा के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली. मनोहर पर्रिकर के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी सहित देश के नेताओं ने गहरा शोक जताया. इससे पहले बीजेपी की तरफ से बयान आया था कि उनकी हालात में सुधार हो रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक जताया. उन्होंने ट्वीट किया, "मनोहर पर्रिकर एक अद्वितीय नेता थे. एक सच्चे देशभक्त थे और सभी की प्रशंसा करते थे. देश के प्रति उनकी सेवाओं को पीढ़ियों द्वारा याद किया जाएगा. उनके निधन से गहरा दुख हुआ. उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना."

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 17, 2019



A true patriot and exceptional administrator, he was admired by all. His impeccable service to the nation will be remembered by generations.



Deeply saddened by his demise. Condolences to his family and supporters.



Om Shanti. pic.twitter.com/uahXme3ifp — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 17, 2019

पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा, "रक्षा मंत्री के तौर पर मनोहर पर्रिकर जी के कार्यकाल के लिए देश हमेशा उनका आभारी रहेगा...उनके रक्षा मंत्री रहने के दौरान भारत ने कई ऐसे फ़ैसले देखे, जिससे देश की सुरक्षा क्षमता और मज़बूत हुई, स्वदेशी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि हुई साथ ही पूर्व कर्मचारियों का जीवन और ख़ुशहाल हुआ...

India will be eternally grateful to Shri Manohar Parrikar for his tenure as our Defence Minister. When he was RM, India witnessed a series of decisions that enhanced India's security capacities, boosted indigenous defence production and bettered the lives of ex-servicemen. — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 17, 2019

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) ने ट्वीट कर मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar Dies) के निधन पर दुख जताया. उन्होंने ट्वीट किया, "गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ."

President of India announces that Goa Chief Minister Manohar Parrikar has passed away pic.twitter.com/PS8ocF395S — ANI (@ANI) March 17, 2019

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा मनोहर पर्रिकर के निधन की खबर सुनकर देश के नेताओं से लेकर अन्य क्षेत्र की हस्तियों ने भी दुख जताया. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने भी ट्वीट कर पर्रिकर के निधन पर शोक जताया.

Shri Manohar Parrikar is no more. A sincere, honest & sensitive political activist. Was simple and down to earth, I learnt a lot from Shri.Parrikar. As Raksha Mantri his contribution to making the armed forces a modernised, lean & mean fighting machine will remain unparalleled. — Chowkidar Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) March 17, 2019

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भी मनोहर पर्रिकर के निधन (Manohar Parrikar Dies) पर शोक जताया. उन्होंने लिखा, मनोहर पर्रिकर के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. मनोहर पर्रिकर लंबे समय से अग्नाशय कैंसर से लड़ रहे थे. वह गोवा के फेवरेट बेटे थे.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 17, 2019



Respected and admired across party lines, he was one of Goa's favourite sons.



My condolences to his family in this time of grief. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 17, 2019

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने मनोहर पर्रिकर के निधन (Manohar Parrikar Dies) पर शोक जताया. उन्होंने ट्वविटर पर लिखा, "लंबे वक्त से बीमार चल रहे गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी का जाना दुखद! ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं परिवार को शक्ति दे. राजनीतिक जीवन में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा. शत् शत् नमन.

लंबे वक्त से बीमार चल रहे गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी का जाना दुखद! ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं परिवार को शक्ति दे। राजनीतिक जीवन में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। शत् शत् नमन! — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) March 17, 2019

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर मनोहर लाल पर्रिकर के निधन पर शोक जताया.

Union Minister Nitin Gadkari: BJP has faced a huge loss with the demise of #ManoharParrikar Ji... Apart from being a party member, he was a really close friend of mine. He isn't with me today & I'm personally very pained by this. I am immediately leaving for Goa pic.twitter.com/tBryEpA5lv — ANI (@ANI) March 17, 2019

Mallikarjun Kharge, Congress: He (Goa CM Manohar Parrikar) was a good human being. His passing away has left a huge gap in politics; we have lost a good politician. His demise has caused us immense grief. I express my grief and I pay my tributes on behalf of my party and myself. pic.twitter.com/QbHpdC7yPo — ANI (@ANI) March 17, 2019

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) ने मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक जताया और ट्वीट किया, पूरा बीजेपी परिवार मनोहर पर्रिकर के परिवार के साथ खड़ा है.

Entire BJP stands firmly with Parrikar ji's family. I along with millions of BJP karyakartas and importantly the people of Goa, who were his family, express my deepest condolences. May God give the bereaved family strength to withstand this tragic loss. Om Shanti Shanti Shanti. pic.twitter.com/HWFA4gtSnX — Chowkidar Amit Shah (@AmitShah) March 17, 2019

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया, मनोहर पर्रिकर के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. वह लोगों के चहेते थे. हम सभी उनके बहुत मिस करेंगे.

Saddened to know about the demise of senior BJP leader Shri Manohar Parrikar ji, Chief Minister of Goa. He always led by example in his public life & was loved by masses. He will be missed by everyone of us. May God render peace to the departed soul. Om Shanti ॐ शान्ति — Chowkidar Arun Jaitley (@arunjaitley) March 17, 2019

मनोहर पर्रिकर के निधन पर प्रियंका गांधी ने भी शोक जताया. उन्होंने लिखा, "प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, 'मेरी संवेदनाएं मनोहर पर्रिकर के परिवार के साथ हैं. मैं उनसे एक ही बार मिली हूं, जब वे दो साल पहले बहुत ही शालीनता के साथ मेरी मां से मिलने अस्पताल आए थे...उनकी आत्मा को शांति मिले."

My condolences to the bereaved family of Shri. Manohar Parrikar. I met him only once, when he graciously visited my mother at the hospital two years ago. May his soul rest in peace. — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) March 17, 2019

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, 'गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन से शोकाकुल हूं. मेरी गहरी संवेदनाएं उनके परिजन के साथ हैं... ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे.'

Deeply saddened by the demise of Shri Manohar Parrikar ji, Chief Minister of Goa. My heartfelt condolences to his family members..May his soul rest in peace. — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 17, 2019

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक जताया. उन्होंने ट्वीट किया, 'गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन की सूचना से बहुत दुखी हूं. उनका स्वभाव मित्रवत था और सभी उनका सम्मान करते थे. मेरी संवेदनाएं उनके परिजन और मित्रों के साथ है.'

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) March 17, 2019



He was a cordial man, who was admired across party lines.



My deepest condolences to his family and friends. — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) March 17, 2019

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक जताया. उन्होंने लिखा, " मनोहर पर्रिकर हमेशा अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए याद रहेंगे."

Deeply saddened and pained by the demise of my dear friend & Chief Minister of Goa, Shri Manohar Parrikar. He was known for his honesty, integrity and simplicity. He served the nation and the state of Goa with great diligence. My heartfelt condolences to his bereaved family. — Chowkidar Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 17, 2019

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट किया, "गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर बहुत दुख हुआ.भगवान उनकी आत्मा को शांति दे."

Deepest condolences over the untimely death of former Defence Minister and Chief Minister of Goa Shri Manohar Parrikar. May his soul rest in peace. May God give strength and support to the bereaved family at this saddest hour. — N Chandrababu Naidu (@ncbn) March 17, 2019

