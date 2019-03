Manohar Parrikar Dies: कल शाम 5 बजे होगा मनोहर पर्रिकर का अंतिम संस्कार, गोवा में 7 दिन का राजकीय शोक

गोवा (Goa) के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) का लंबी बीमारी के बाद 63 साल की उम्र में निधन हो गया है. मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar Dies) अग्नाशय कैंसर से पीड़ित थे. मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar News) के निधन पर सोमवार (18 मार्च) को एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है. गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य की राजधानियों में राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा. सोमवार को सुबह 10 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी. उधर, मनोहर पर्रिकर(Manohar Parrikar) के निधन के बाद गोवा में 18 से 24 मार्च तक 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया. इस दौरान पूरे गोवा में राष्ट्रीयध्वज आधा झुका रहेगा.

Government of Goa: As a mark of respect for departed soul of #ManoharParrikar, CM of Goa, all the state government offices, local-autonomous bodies, public sector undertakings, all educational institutions including aided institutions shall remain closed on March 18 https://t.co/mIHbUzRHII — ANI (@ANI) March 17, 2019

मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) का राजकीय सम्मान के साथ सोमवार शाम 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा. इससे पहले सुबह 9.30 बजे से 10.30 बजे तक पणजी के बीजेपी ऑफिस में उनके पार्थिव शरीर (Manohar Parrikar's Mortal Remains) को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा. इसके बाद सुबह 10.30 बजे मनोहर पर्रिकर के पार्थिव शरीर को पंजीम के कला अकेडमी ले जाया जाएगा, जहां पर शाम 4.00 बजे तक आम लोग अपने नेता को श्रद्धांजलि दे सकेंगे. शाम 4 बजे कला अकेडमी से मीरामार तक मनोहर पर्रिकर की अंतिम यात्रा निकलेगी और 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

Shri Manohar Parrikar was an unparalleled leader.



A true patriot and exceptional administrator, he was admired by all. His impeccable service to the nation will be remembered by generations.



Deeply saddened by his demise. Condolences to his family and supporters.



Om Shanti. pic.twitter.com/uahXme3ifp — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 17, 2019

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'मनोहर पर्रिकर के निधन से शोकाकुल हूं. मनोहर पर्रिकर एक अद्वितीय नेता थे. एक सच्चे देशभक्त और असाधारण प्रशासक थे. वह सभी की प्रशंसा करते थे. राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को पीढियों तक याद किया जाएगा. उनके निधन से गहरा दुख हुआ. उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना.

India will be eternally grateful to Shri Manohar Parrikar for his tenure as our Defence Minister. When he was RM, India witnessed a series of decisions that enhanced India's security capacities, boosted indigenous defence production and bettered the lives of ex-servicemen. — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 17, 2019

पीएम ने एक और ट्वीट कर लिखा, 'रक्षा मंत्री के तौर पर मनोहर पर्रिकर जी के कार्यकाल के लिए देश हमेशा उनका आभारी रहेगा. उनके रक्षा मंत्री रहने के दौरान भारत ने कई ऐसे फ़ैसले देखे, जिससे देश की सुरक्षा क्षमता और मज़बूत हुई, स्वदेशी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि हुई साथ ही पूर्व कर्मचारियों का जीवन और ख़ुशहाल हुआ.'

