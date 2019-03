Manohar Parrikar Dies: कैंसर से जूझ रहे गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का 63 साल की उम्र में निधन

गोवा (Goa) के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) का 63 साल की उम्र में निधन हो गया है. मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar Dies) अग्नाशय कैंसर से पीड़ित थे. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) के निधन की पुष्टि की. राष्ट्रपति ने ट्वीट कर मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar Dies) के निधन पर दुख जताया. इससे पहले गोवा के मुख्यमंत्री कार्यालय (Goa CMO) ने बयान जारी कर मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar Health Condition) के स्वास्थ्य की स्थिति बेहद खराब होने की जानकारी दी थी. गोवा के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट कर बताया गया था कि, 'मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की हालत बेहद गंभीर है. डॉक्टर उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.' बता दें कि मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) को पिछले दिनों अचानक उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखने के बाद गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. बीते शनिवार को भी जानकारी मिली थी कि मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) की तबियत काफी बिगड़ गई है, लेकिन बीजेपी के तरफ से बयान आया कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है.

सीएम मनोहर पर्रिकर की सेहत खराब होने से BJP मुश्किल में, गोवा के राजनीतिक घटनाक्रम पर पार्टी की नजर

शनिवार को बीजेपी विधायक और गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष माइकल लोबो ने मीडिया को बताया था कि पिछली रात से मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) की तबियत काफी खराब है. डॉक्टर्स उनकी निगरानी कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनकी सेहत में सुधार नहीं दिख रहा है. 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव नजदीक हैं और प्रत्याशियों का तयन होना अभी बाकी है.

BJP MLA & Deputy Speaker of Goa Assembly, Michael Lobo: Emergency meeting was held as Parrikar Ji got really ill last night. Doctors are seeing him & not saying that he'll recover. By-polls are also near in 3 constituencies & the meeting was also to finalise the candidature pic.twitter.com/rBpKZ0bIOj

माइकल लोबो ने कहा था कि राज्‍य में नेतृत्‍व परिवर्तन नहीं होगा, जब तक मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) हैं. केवल वही मुख्‍यमंत्री रहेंगे और किसी ने उन्‍हें बदलने की मांग नहीं की है. हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाएं, लेकिन कोई उम्‍मीद नहीं है, वह बहुत बीमार हैं. लेकिन अगर उन्‍हें कुछ होता है तो नया मुख्‍यमंत्री बीजेपी से ही होगा.

Michael Lobo: Leadership in Goa won't change. Till Parrikar is here, only he'll remain the Chief Minister & no one has made the demand to replace him. We're praying that he gets well, but there are no chances, he is very ill.But if anything happens to him, new CM will be from BJP pic.twitter.com/zfvwDrbXBN