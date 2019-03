अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मार्कंडेय काटजू ने ली चुटकी, बोले- 'जय रंजन गोगोई'

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद को मध्यस्थता के जरिये सुलझाने का फैसला सुनाया है. कोर्ट फैसले पर पूर्व जज मार्कंडेय काटजू (Markandey Katju) ने चुटकी ली है. मार्कंडेय काटजू (Markandey Katju) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ''मैं अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई सिरा ही समझ नहीं पा रहा हूं. इसलिये मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि- जय रंजन गोगोई.'' काटजू ने आगे एक और ट्वीट कर कहा, ''क्या कोई मुझे बता सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन करने का आदेश दिया है या फिर मेडिटेशन या मेडिकेशन? मैं समझ नहीं पा रहा हूं''

I could not understand head or tail of today's Supreme Court order on Ayodhya dispute, so all I can say is " Jai Ranjan Gogoi "