कोरोनावायरस : मास्क अनिवार्य होने के बाद हाई लेवल मीटिंग में मास्क पहनकर पहुंचे मंत्री और अधिकारी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal), उनकी सरकार के मंत्री, उप-राज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal) और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी आज एक बैठक की और मीटिंग में सभी मास्क पहनकर पहुंचे. यह बैठक दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना पर अपनाए जा रहे उपायों की समीक्षा को लेकर थी.

बताते चलें कि बीते दिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश में घर से बाहर निकलने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है. मुंबई में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है. केंद्रीय मंत्रियों ने इससे पहले हुई बैठक में अप्रैल तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने की सिफारिश की थी. आज ओडिशा ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है. राज्य में अब 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा. ओडिशा ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है. उत्तराखंड समेत कई अन्य राज्यों ने भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात कही है. फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) इसपर अंतिम फैसला लेंगे.

CM @ArvindKejriwal & @LtGovDelhi chairing the State Disaster Management Task Force Meeting amid the #coronavirus crisis.



Dy CM @msisodia, Health Minister @SatyendarJain and Transport Minister @kgahlot also present at the meetimg. pic.twitter.com/wJA9ScRYDI