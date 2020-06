मुंबई के क्रॉफोर्ड मार्केट में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची

Crawford Market Fire: मुंबई के मशहूर क्रॉफोर्ड मार्केट में भीषण आग लग गई है. दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है और आग पर काबू पाने का अभियान जारी है. बता दें कि आग शाम 6 बजकर 15 मिनट पर लगी थी. मुंबई के अग्निशमन विभाग ने कहा कि यह लेवल -2 की स्तर की आग है. अधिकारियों ने बताया कि करीब 6:15 बजे एक कॉल आई और तीन मिनट के भीतर दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए. अभी तक किसी के के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.

Mumbai: Fire breaks out at Crawford Market, 6 fire engines present at the spot pic.twitter.com/vPISXvXp2t